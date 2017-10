Krychowiak, podobnie jak w eliminacjach MŚ 2018, również w walce o ubiegłoroczny udział w Euro 2016 był podstawowym zawodnikiem drużyny Adama Nawałki. We Francji Polacy odpadli w ćwierćfinale (po rzutach karnych z Portugalią 3:5).

Ciężko porównać, na który turniej było łatwiej awansować. Eliminacje do obu imprez były równie trudne. Na pewno chciałbym, żebyśmy osiągnęli lepszy wynik niż we Francji. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania będą większe niż na Euro 2016. Jesteśmy jednak na to przygotowani. Podchodzimy do tego z chłodną głową i wiemy na co nas stać - powiedział zawodnik wypożyczony z Paris Saint Germain do West Bromwich Albion.