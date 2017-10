Podopieczni Adama Nawałki wygrywając w niedzielę z Czarnogórą 4:2 przypieczętowali awans do mistrzostw świata. Reprezentacja Polski wraca na tę imprezę po 12 latach przerwy. W 2006 roku w Niemczech grała drużyna kierowana przez Pawła Janasa. Cztery lata wcześniej szlak, po 16 latach bez awansu, przetarł zespół trenera Engela.

Były selekcjoner przyznał, że do końca życia nie zapomni dnia, w którym jego zespół wywalczył awans pokonując w Chorzowie 3:0 Norwegię w 2001 roku.

Nasza reprezentacja jest już silna. Składa się z wielu zawodników, które są znaczącymi postaciami w europejskich klubach. Największą gwiazdą jest Robert Lewandowski, ale tacy piłkarze jak Krychowiak, Glik, Błaszczykowski, Piszczek czy nasi bramkarze to plejada gwiazd, z której można stworzyć naprawdę dobry zespół - powiedział Engel.

Podkreślił, że bardzo trzeba się cieszyć z faktu wysokiego rankingu polskiego zespołu. On nam pozwolił wejść do pierwszego koszyka. Dawno nie było tak, żeby to inne zespoły były dolosowywane do nas. Dlatego jest to dobre i cieszy fakt, że taki ranking istnieje, bo to daje nam, jak na razie, tylko korzyści - wspomniał.

Ocenił, że ranking wyniósł nas na poziom nawet nieco wyższy niż rzeczywista siła zespołu. Nie wierzę, żebyśmy byli wyżej niż Hiszpanie czy Anglicy, ale ten ranking tak nas sytuuje. Możliwe, że grupa podczas mundialu nie będzie więc tak silna jak to było dawniej - dodał.

Wspomniał, że istotny jest również fakt, że dzięki losowaniu z pierwszego koszyka Polacy ominą w pierwszej fazie turnieju reprezentację gospodarzy, co nie udało się jego podopiecznym, którzy w pierwszym meczu finałów MŚ 2002 mierzyli się z Koreą Południową.

Przed wielu laty, gdy byłem jeszcze dyrektorem sportowym Polskiego Związku Piłki Nożnej powiedziałem, że idzie generacja piłkarzy, którzy wprowadzą nas pewnego dnia na salony światowe. Tak się stało. Ta generacja z Lewandowskim, Glikiem, Szczęsnym, Grosickim i wieloma innymi zawodnikami stanowi trzon naszej reprezentacji. Za nimi idą kolejni - młodzi gracze m.in. Stępiński, Kownacki czy Wolski, którzy nabierali doświadczeń w juniorskich kadrach, byli dobrze selekcjonowani i dziś się okazuje, że stanowią zaplecze tej drużyny. Nie wspominając o bardzo młodych przecież Miliku czy Linettym - wskazał Enegel.

Były szkoleniowiec, który w swojej karierze prowadził m.in. Polonię Warszawa czy Wisłę Kraków jest zdania, że siłą kadry Nawałki jest także doświadczenie poszczególnych graczy, stanowiących trzon zespołu, który rok temu awansował do ćwierćfinału mistrzostw Europy.

Moja generacja takich doświadczeń nie miała. Byliśmy całkowitym beniaminkiem. Wszyscy czekali wiele lat na to, żeby awansować na dużą imprezę. Teraz to doświadczenie już jest i to stanowi ogromny potencjał. Przed tą drużyną jest olbrzymia przyszłość, stąd wiążemy z jej grą takie nadzieje - podkreślił Engel.

Trener nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy obecna kadra jest silniejsza od tej, którą on wprowadził w 2001 roku na mundial. Wskazał, że zupełnie inna była wtedy piłka nożna i infrastruktura związana z futbolem w Polsce.

Proszę sobie przypomnieć, na jakich my graliśmy stadionach. Trzeba jednak podkreślić to, że wypracowaliśmy sobie generację piłkarzy, którzy są gwiazdami europejskiego i światowego futbolu. W moich czasach nie mieliśmy takich gwiazd, ale jestem pełen uznania i szacunku dla zawodników grających w mojej kadrze. Zrobiliśmy wtedy to, na co czekała cała Polska - podsumował szkoleniowiec.

Engel wskazał także, że jego zespół przetarł szlak i otworzył drogę do światowego futbolu. Tamta drużyna spowodowała to, że w umysłach młodych zawodników pojawiła się myśl o możliwości awansu, gdy się dobrze przygotuje i stworzy wspierający się wzajemnie zespół. Tak się stało, bo od tamtego czasu występujemy regularnie na mistrzostwach świata bądź Europy - zakończył trener.