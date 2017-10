Losowanie grup odbędzie się 24 stycznia w Lozannie. Rozgrywki zostały podzielone na cztery dywizje (A, B, C i D) na podstawie rankingu UEFA.

W każdej z tych dywizji powstaną cztery grupy, które będą się składały z trzech lub czterech zespołów, aby każdy kraj mógł rozegrać po cztery lub sześć meczów (systemem mecz i rewanż). Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - 15, a D - 16. Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2018. Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four. Półfinały i finał zostanie rozegrany w czerwcu 2019 roku.

Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansują do wyższych dywizji, kosztem najsłabszych w dywizjach A, B i C.

Liga Narodów będzie też okazją wywalczenia kwalifikacji do Euro 2020, dla tych którym nie uda się to w tradycyjnych eliminacjach. W mistrzostwach Starego Kontynentu przewidziano cztery miejsca - po jednym dla każdej dywizji - a walka o nie będzie się toczyła w specjalnych barażach. Zagrają w nich zwycięzcy czterech grup w każdej dywizji.

Jeśli zwycięzca grupy Ligi Narodów awansował do turnieju finałowego ME przez eliminacje, jego miejsce w barażach zajmie następna najwyżej sklasyfikowana drużyna z danej dywizji. Jeśli w danej dywizji nie będzie czterech drużyn, które nie zakwalifikowały się do finałów ME, wówczas stawkę uzupełnią ekipy z kolejnej dywizji.

Liga Narodów - podział na dywizje i koszyki:

Dywizja A: koszyk 1 - Niemcy, Portugalia, Belgia, Hiszpania koszyk 2 - Francja, Anglia, Szwajcaria, Włochy koszyk 3 - Polska, Islandia, Chorwacja, Holandia

Dywizja B: koszyk 1 - Austria, Walia, Rosja, Słowacja koszyk 2 - Szwecja, Ukraina, Irlandia, Bośnia i Hercegowina koszyk 3 - Irlandia Północna, Dania, Czechy, Turcja

Dywizja C: koszyk 1 - Węgry, Rumunia, Szkocja, Słowenia koszyk 2 - Grecja, Serbia, Albania, Norwegia koszyk 3 - Czarnogóra, Izrael, Bułgaria, Finlandia koszyk 4 - Cypr, Estonia, Litwa

Dywizja D: koszyk 1 - Azerbejdżan, Macedonia, Białoruś, Gruzja koszyk 2 - Armenia, Łotwa, Wyspy Owcze, Luksemburg koszyk 3 - Kazachstan, Mołdawia, Liechtenstein, Malta koszyk 4 - Andora, Kosowo, San Marino, Gibraltar