Kwalifikacje zakończą się w połowie listopada - wtedy odbędą się ostatnie mecze w strefie afrykańskiej oraz baraże w Europie i interkontynentalne.

Do wtorku włącznie udział w turnieju finałowym MŚ zapewniły sobie 23 drużyny - 22 z eliminacji, w tym Polska, oraz Rosja jako gospodarz. Zostało zatem dziewięć wolnych miejsc, z których cztery zajmą reprezentacje z Europy, trzy z Afryki oraz Peru bądź Nowa Zelandia i Honduras bądź Australia.

Losowanie ośmiu grup po cztery zespoły odbędzie się 1 grudnia w Moskwie. Wcześniej uczestnicy zostaną podzieleni na cztery koszyki po osiem ekip. Wiadomo, że wśród najwyżej rozstawionych znajdzie się Rosja oraz czołowych siedem reprezentacji rankingu FIFA, który zostanie opublikowany 16 października. W tym gronie będą: Niemcy, Brazylia, Portugalia, Argentyna, Belgia, Polska i Francja.

"Trójkolorowi" wskoczyli do grupy najwyżej rozstawionych kosztem Szwajcarów, którzy przegrali we wtorek z Portugalią (0:2) i ta jedyna w eliminacjach porażka kosztowała ich brak bezpośredniego awansu i konieczność rywalizacji w barażach.

Skład innych koszyków może jeszcze ulec zmianie, ale rotacje nie będą duże.

W drugim na pewno znajdą się pewne udziału w MŚ Hiszpania, Anglia, Meksyk, Kolumbia i Urugwaj. Pozostałe trzy miejsca są "zarezerwowane" dla Peru, o ile upora się w dwumeczu z Nową Zelandia, oraz Szwajcarii i Włoch, dwóch z czterech zespołów rozstawionych w losowaniu baraży w Europie.

Na potknięcie kogoś z tej trójki czekają najbardziej otwierające trzeci koszyk Chorwacja, która jednak też musi jeszcze wywalczyć prawo gry w MŚ, oraz pewna awansu Kostaryka.

Trzeci koszyk na obecną chwilę to, oprócz Kostaryki i ew. Chorwacji, Islandia, Egipt i Iran, które zapewniły sobie już występ w Rosji, oraz Dania jako jeden potencjalnych zwycięzców baraży w Europie, oraz prowadzące obecnie w swoich grupach w kwalifikacjach Tunezja oraz Senegal. Gdyby któremuś z tych afrykańskich zespołów nie udało się awansować, to drużyny mogące je "zastąpić", np. Burkina Faso czy RPA, trafiłyby do czwartego koszyka.

Jeżeli doszłoby do innych rozstrzygnięć niż zwycięstwa w barażach drużyn rozstawionych w Europie, to Szwecja, Irlandia czy Irlandia Północna trafiłyby do trzeciego koszyka, a tylko Grecja w przypadku awansu byłaby losowana z czwartego.

Za sukces mistrzów Europy z 2004 roku oraz niespodzianki w końcówce kwalifikacji afrykańskich kciuki powinni trzymać Serbowie, bo to oni mogliby na tym skorzystać. Na dziś są najwyżej notowani w rankingu FIFA spośród ekip, które mogą znaleźć się w czwartym koszyku, ale mają jeszcze szanse trafić do trzeciego.

Grupę teoretycznie najsłabszych uczestników mundialu może jeszcze opuścić Nigeria, a wszystko wskazuje na to, że pozostaną w niej Japonia, debiutująca w MŚ Panama, Korea Płd., Arabia Saudyjska, Maroko lub Wybrzeże Kości Słoniowej, które rywalizują w jednej grupie eliminacyjnej, oraz Australia i Honduras, które powalczą ze sobą w drugiej z interkontynentalnych par barażowych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami losowania do jednej grupy nie mogą trafić zespoły z tej samej konfederacji, z wyjątkiem UEFA, przy czym reprezentacje europejskie, najliczniej uczestniczące w turnieju, mogą być tylko dwie.

Na tej podstawie można przyjąć, że w tzw. grupie śmierci rywalami biało-czerwonych mogłyby być np. Hiszpania, Iran i Nigeria, a na przeciwnym biegunie znalazłby się zestaw przeciwników: Meksyk, Egipt i Arabia Saudyjska.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe warianty, może się zdarzyć, że w jednej grupie znajdą się Brazylia, Hiszpania, Kostaryka i Serbia, a w innej Rosja, Peru, Islandia i Panama.

Symulacja podziału na koszyki na podstawie przewidywanego rankingu FIFA na 16 października (jeszcze nie wszystkie drużyny zapewniły sobie awans):

Koszyk 1: Rosja, Niemcy, Brazylia, Portugalia, Argentyna, Belgia, Polska, Francja

Koszyk 2: Hiszpania, Peru, Szwajcaria, Anglia, Kolumbia, Włochy, Meksyk, Urugwaj

Koszyk 3: Chorwacja, Kostaryka, Islandia, Dania, Tunezja, Egipt, Senegal, Iran

Koszyk 4: Serbia, Nigeria, Japonia, Panama, Maroko (Wybrzeże Kości Słoniowej), Korea Płd., Australia (Honduras), Arabia Saudyjska