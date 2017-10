Siedmioletni Alex Idarra sprzedał za ok. 3000 dolarów koszulkę podpisaną przez Pulisica przed marcowym meczem eliminacji mistrzostw świata z Hondurasem (6:0).

Rezygnujesz z czegoś, co wiele dla ciebie znaczy. Dziękuję ci za to, co robisz. Mam nadzieję, że to pomoże mieszkańcom Portoryko - napisał 19-letni napastnik Borussii Dortmund w wiadomości do Alexa, opublikowanej na stronie internetowej piłkarskiej federacji USA.

Pulisic zapowiedział, że wpłaci pewną kwotę na pomoc wyspie mającej ok. 3,4 mln mieszkańców, którzy poważnie ucierpieli po przejściu huraganu. Wiele osób nie ma dostępu do wody i jedzenia.

Poza tym piłkarz przekaże Alexowi podpisaną przez siebie koszulkę, w której grał z Panamą w ubiegłym tygodniu (4:0). Zdobył w tym meczu jedną z bramek.

Na listę strzelców wpisał się także we wtorek w spotkaniu z Trynidadem i Tobago. Jego zespół przegrał jednak 1:2 i nie zakwalifikował się na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Rosji.