Pierwsza runda wyborów odbyła się w ubiegły wtorek.

51-letni Weah to jak dotychczas jedyny reprezentant Afryki, którego uhonorowano Złotą Piłką "France Football" oraz osobno w plebiscycie FIFA tytułem Piłkarza Roku. Oba wyróżnienia otrzymał za 1995 rok.

Weah urodził się 1 października 1966 roku w biednej dzielnicy Monrovii. Pierwszy kontrakt seniorski podpisał w 1985 roku z lokalnym klubem Mighty Barrolle. W Europie znalazł się trzy lata później, ale zanim przeniósł się na Stary Kontynent musiał dorabiać jako operator w centrali telefonicznej.

W 1988 roku związał się z AS Monaco, później bronił barw m.in. Paris Saint-Germain i AC Milan. Z każdym z tych klubów wywalczył przynajmniej jedno trofeum. Z PSG był mistrzem Francji w 1994 roku, a z Milanem mistrzem Włoch w 1996 i 1999 roku. Występował także m.in. w Anglii, w Chelsea Londyn oraz w Manchesterze City, ale na Wyspach nie grał już zbyt często.

W reprezentacji Liberii rozegrał 60 meczów i zdobył 22 bramki.

Blisko 20-letnią karierę zakończył w 2003 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Później został politykiem w ojczyźnie, korzystając z doświadczenia zdobytego wcześniej w rozmaitych akcjach charytatywnych. Jeszcze jako czynny sportowiec współpracował m.in. z organizacją UNICEF, zajmującą się pomocą dzieciom, angażował się także w walkę z wirusem HIV.

W 2005 roku Weah kandydował na prezydenta Liberii, ale przegrał rywalizację o urząd w drugiej turze głosowania. W 2014 roku dostał się za to do senatu. Zapowiedział też, że w 2017 roku ponownie wystartuje w wyborach prezydenckich. Tak się stało i tym razem, jak wszystko na to wskazuje, dopnie swego.