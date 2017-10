W połowie sierpnia FIFA opublikowała listę 24 piłkarzy nominowanych do nagrody dla zawodnika roku. Był na niej m.in. kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, napastnik Bayernu Monachium. Ponad miesiąc później ogłoszono listę finałową "The Best FIFA Football Awards", złożoną z trzech nazwisk, a wśród nich byli Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi i Brazylijczyk Neymar.

32-letni Portugalczyk w tym roku poprowadził Real Madryt do drugiego z rzędu triumfu w Lidze Mistrzów. Oprócz tego "Królewscy" zdobyli mistrzostwo Hiszpanii.

Młodszy od niego o dwa lata Argentyńczyk Messi z Barcelony wywalczył z tym klubem wicemistrzostwo i puchar kraju. Trzeci z nominowanych - 25-letni Brazylijczyk Neymar latem był bohaterem rekordowego transferu, z Barcelony do Paris Saint-Germain za 222 mln euro.

Każdy z nich doprowadził reprezentację swojego kraju do awansu na mistrzostwa świata w Rosji. Messi w ostatnim i jednocześnie decydującym meczu - z Ekwadorem (3:1) - strzelił trzy gole.

Od 2008 roku tytuł najlepszego piłkarza świata dzielą między sobą Messi i Ronaldo. Argentyńczyk triumfował w latach 2009-12 i w 2015 roku, a Portugalczyk - w 2008, 2013, 2014 oraz w poprzednim roku.

Ponad rok temu przestała istnieć "Złota Piłka FIFA", którą światowa federacja przyznawała wspólnie z francuskim magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę".

Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA w połowie liczą się głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy, a drugą połowę stanowią głosy trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji.