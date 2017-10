Kilka tygodni temu prezes PZPN Zbigniew Boniek poinformował, że zawodnik angielskiego Bournemouth AFC wystąpi 10 listopada w Warszawie. Spotkanie z Urugwajem będzie oficjalnym pożegnalnym występem Boruca. Artur zagra do 44. minuty. Chcemy, żeby wtedy cały stadion zgotował mu owację na stojąco – przyznał wówczas Boniek.

Boruc ogłosił rezygnację z gry w kadrze narodowej 1 marca. Były zawodnik m.in. Legii Warszawa, Celticu Glasgow i Fiorentiny rozegrał 64 mecze. Debiutował w 2004 roku w spotkaniu z Irlandią (0:0) w Bydgoszczy, a ostatni występ zanotował w listopadzie 2016 w innej towarzyskiej potyczce - ze Słowenią (1:1) we Wrocławiu. Wychowanek Pogoni Siedlce był pierwszym bramkarzem reprezentacji podczas mistrzostw świata w 2006 roku i Europy w 2008. Mimo niepowodzeń zespołu, był chwalony za swoją grę i często ratował biało-czerwonych przed wyższymi porażkami.

Selekcjoner Adam Nawałka powołał ponadto trzech bramkarzy: Łukasza Fabiańskiego (Swansea City), Łukasza Skorupskiego (AS Roma) i Wojciecha Szczęsnego (Juventus Turyn).

Przed nami mecze międzypaństwowe z wymagającymi przeciwnikami – Urugwajem i Meksykiem. Będzie to bardzo dobra okazja do doskonalenia naszej organizacji gry oraz sprawdzenia nowych wariantów taktycznych i personalnych. Bazujemy na sprawdzonej grupie zawodników, ale drzwi do kadry cały czas są otwarte. Czekamy na piłkarzy, którzy swoją grą dadzą wyraźny sygnał, że mogą podnieść jakość reprezentacji. Powołania z ligi polskiej ogłoszę w piątek 3 listopada – powiedział Nawałka, cytowany na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.