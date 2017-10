Zorganizowane w ambasadzie RP w Londynie spotkanie było trzecim odbywającym się w Wielkiej Brytanii, gdzie PZPN rozbudowuje swoją sieć skautingu w celu monitorowania postępów młodych graczy wyrastających z milionowej społeczności Polaków.

Szef skautingu zagranicznego PZPN Maciej Chorążyk tłumaczył, że na terenie kraju funkcjonuje cała siatka współpracowników, którzy regularnie składają raporty z rozgrywek juniorskich i wybierają tych piłkarzy, którzy najlepiej rokują.

Jak zastrzegł, "przesiew jest duży, ale zostaną najlepsi z najlepszych".

Muszą utrzymać cały czas wysoki poziom sportowy, co nie jest łatwe, bo ciężko jest przejść przez wszystkie kategorie wiekowe w dużym klubie, żeby nie zostać odsianym. Ale kiedy taki klub w nich inwestuje, to robią z niego zawodnika minimum klasy Premier League, a my potrzebujemy jeszcze ten krok dalej, poziom europejski - wyjaśnił.