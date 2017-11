Nowe auto "Lewego" to prawdziwa "bestia". Do 100 km/h przyspiesza 2,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 340 km/h. Taka maszyna kosztuje 300 tysięcy euro.

Robert Lewandowski llegando a Säbener Straße ayer con su nuevo Ferrari de 300,000 Euros. [Bild] pic.twitter.com/SK2j9ncCUt — Futbolify (@futbolifyES) 1 listopada 2017

Warto zaznaczyć, że to kolejny samochód w kolekcji najlepszego polskiego piłkarza. W jego garażu stoją jeszcze Ferrari F12 Berlinetta, Porsche Cayenne GTS, Maserati Granturismo, Bentley Continental GT i Audi RS 7 Sportback.