W niedzielę w Warszawie kapitan biało-czerwonych został poddany badaniom rezonansem magnetycznym i USG.

Niedzielne badania niewiele zmieniły. Zrobiliśmy je po to, aby upewnić się, że nie dolega mu nic poważnego. W kolejnych dniach okaże się, czy będzie gotowy do gry. Nie chcemy podejmować zbędnego ryzyka – powiedział Jaroszewski.

Przed tygodniem Lewandowski doznał urazu mięśnia uda w meczu ligowym z RB Lipsk (2:0) i zszedł z boiska tuż przed przerwą. Po badaniach okazało się, że to wynik przemęczenia. Dlatego nie znalazł się w kadrze meczowej na wtorkowe spotkanie wyjazdowe z Celtikiem Glasgow (2:1) w Lidze Mistrzów.

Lewandowski wrócił do składu Bayernu w sobotnim meczu ligowym z Borussią Dortmund (3:1) i strzelił jedną z bramek. Jednak nie wiadomo czy zagra w dwóch najbliższych meczach towarzyskich reprezentacji Polski z Urugwajem (10.11. w Warszawie) i Meksykiem (13.11. w Gdańsku).

Jednocześnie zapewnił, że nie jest to uraz z powodu wyeksploatowania organizmu.

To uraz na granicy przeciążenia i naciągnięcia mięśnia półścięgnistego-półbłoniastego w udzie. To mniejszy mięsień niż dwugłowy uda, ale o tej samej funkcji. Ten uraz był doleczony, ale w ostatnim meczu ligowym Robert poczuł dyskomfort. Stąd nasze badania i spokojne podejście do jego ewentualnej gry – wytłumaczył.