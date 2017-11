Polscy piłkarze udanie zakończyli eliminacje do mistrzostw świata. Na mundial, który odbędzie się w 2108 roku w Rosji awansowali z pierwszego miejsca. Wszystkie mecze z udziałem biało-czerwonych można było obejrzeć na antenie stacji Polsat, gdzie okraszone one były komentarzem duetu Mateusz Borek - Tomasz Hajto. Były piłkarz Schalke podczas transmisji często zaliczał wpadki, a niektóre jego powiedzonka były tematem przewodnim licznych memów. I właśnie jedno z nich o "truskawce na torcie" posłużyło TVP do wbicia szpilki konkurencyjnej stacji.

W spocie reklamującym Polska - Urugwaj, które w piątek będzie można zobaczyć w Telewizji Polskiej na torcie truskawka jest zastępowana wiśnią, a filmik podsumowany jest hasłem "Wszystko wraca na swoje miejsce". W ten sposób TVP chwali się, że wszystkie mecze Polaków aż do 2022 będą pokazywane przez stację z Woronicza.