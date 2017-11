Przedstawiciele SV Oberwurzbach wpadli na pomysł, by na koszulkach piłkarzy pojawiła się "gorąca reklama". Swoją propozycję skierowali do Leny Nitro. Niemiecka aktorka filmów dla dorosłych ochoczo zgodziła się na takie rozwiązanie i jej nazwisko pojawiło się na strojach zawodników, a do klubowej kasy zaczęły płynąć pieniądze.

German amateur side SV Oberwürzbach have signed a new shirt sponsorship deal with local adult movie actress, Lena Nitro. Dirty money. pic.twitter.com/sS6y9peysk — Natter Football (@NATTERFOOTBALL) 4 października 2017

Współpraca jednak nie trwała długo. Zgody na dalsze finansowanie SV Oberwurzbach przez gwiazdę porno nie wydał związek piłkarski okręgu Saarland.