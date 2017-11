Polska zajmuje w światowym rankingu FIFA szóste miejsce, a Urugwaj siedemnaste.

Bardzo się cieszę, że mamy okazję zagrać z Polską. Ta reprezentacja w ostatnich latach poczyniła ogromny postęp. Szóste miejsce w rankingu FIFA robi na nas wielkie wrażenie, choć te pozycje są często zmienne i w przyszłości sytuacja może wyglądać inaczej. My kiedyś byliśmy na drugim miejscu. Skoro jednak Polska jest szósta, to znaczy, że gramy z nią w dobrym momencie. Bo jest wymagającym rywalem, a na tym nam zależy przed mundialem – powiedział selekcjoner reprezentacji Urugwaju Oscar Tabarez.

W piątek polski zespół wystąpi jednak bez swojego kapitana Roberta Lewandowskiego, który zmaga się z lekkim urazem uda. Sztab szkoleniowy nie chce ryzykować poważniejszej kontuzji, dlatego napastnik Bayernu Monachium nie zagra też w poniedziałek w Gdańsku z Meksykiem.

To wybitny piłkarz, nie do zastąpienia. Tu nie ma sytuacji jeden do jednego. Nie ma się co czarować, że go zastąpimy. Będziemy próbować innego ustawienia, zamierzamy również nałożyć nowe obowiązki na innych zawodników. Taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości, więc teraz będzie możliwość sprawdzenia – przyznał trener Adam Nawałka.