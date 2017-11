Moja ocena tego meczu jest pozytywna. Wartościowy sprawdzian, z bardzo mocnym rywalem. Mamy wiele materiału do analizy. Grało kilku debiutantów i zawodników, którzy ostatnio nie mieli okazji występu. Oceniam ich postawę pozytywnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych meczach. Będziemy obserwować ich w spotkaniach ligowych, niektórzy grają także w europejskich pucharach. Mam jeszcze trochę czasu, jeśli chodzi o ustalenie składu kadry na mundial. Jeszcze wiele może się wydarzyć – przyznał Nawałka.

Liczne absencje i towarzyski charakter meczu sprawiły, że polski trener pozwolił sobie na eksperymenty. Np. grał w ustawieniu z trzema obrońcami – debiutantem Jarosławem Jachem oraz Kamilem Glikiem i Thiago Cionkiem.

Taktyka z trzema obrońcami wyglądała bardzo ciekawie. Po raz pierwszy wystąpiliśmy w takim składzie personalnym i ustawieniu. Mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie, ale wyglądało to obiecująco. Na pewno to ustawienie ma duże możliwości, choćby w przełożeniu na dobrą grę w defensywie. Groźni piłkarze Urugwaju mieli kłopoty z przedostaniem się pod naszą bramkę. Tylko dwa celne strzały rywali mówią same za siebie. Praktycznie nie stworzyli oni groźnej sytuacji. Takie próby taktyczne będą też na wiosnę, choć naszym koronnym ustawieniem pozostaje gra czwórką obrońców – podkreślił polski trener.