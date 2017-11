Po zapoznaniu się z raportem medycznym, rozmowie z zawodnikami i ze względu na dużą intensywność meczów w poniedziałek w polskiej ekipie zabraknie Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika i Kamila Grosickiego. Nie będzie także kontuzjowanych Michała Pazdana i Łukasza Piszczka, a w piątkowym meczu z Urugwajem karierę zakończył bramkarz Artur Boruc.

Osłabieni będą również Meksykanie, wśród których zabraknie m.in. słynnego Javiera "Chicharito" Hernandeza, Edsona Alvareza, Giovaniego dos Santosa i prawdopodobnie Hectora Herrery.

Kiedy przygotowywaliśmy się do tego meczu, wiedzieliśmy, że nie będzie Lewandowskiego, a pozostałe nieobecności to już kwestia polskiego sztabu szkoleniowego. My też mamy swoje braki i zobaczymy, który trener lepiej wypełni te luki w swoim zespole – przyznał trener reprezentacji Meksyku Juan Carlos Osorio.