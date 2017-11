Jeśli podczas losowania los uśmiechnie się do biało-czerwonych to najłatwiejsza grupa do, której trafią może wyglądać tak: Polska, Peru, Tunezja, Arabia Saudyjska. Natomiast w przypadku ogromnego pecha nasi piłkarze mogą grać w grupie śmierci: Polska, Kolumbia, Kostaryka, Serbia.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Rosja (65. miejsce w rankingu FIFA), Niemcy (1), Brazylia (2), Portugalia (3), Argentyna (4), Belgia (5), Polska (6), Francja (7)

Koszyk 2: Hiszpania (8), Peru (10), Szwajcaria (11), Anglia (12), Kolumbia (13), Meksyk (16), Urugwaj (17), Chorwacja (18)

Koszyk 3: Dania (19), Islandia (21), Kostaryka (22), Szwecja (25), Tunezja (28), Egipt (30), Senegal (32), Iran (34)

Koszyk 4: Serbia (38), Nigeria (41), Australia (43), Japonia (44), Maroko (48), Panama (49), Korea Południowa (62), Arabia Saudyjska (63)

W jednej grupie mogą znaleźć się najwyżej dwa zespoły z Europy i nie więcej niż jedna reprezentacja innego kontynentu.