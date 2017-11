Lewandowski o miejsce w najlepszej drużynie rywalizuje m.in. z Lionelem Messim z Barcelony i Cristiano Ronaldo z Realu Madryt. W uzasadnieniu przy kapitanie reprezentacji Polski napisano, że w mijającym roku strzelił 16 goli w eliminacjach mistrzostw świata 2018, z Bayernem Monachium triumfował w lidze niemieckiej, a w 47 meczach w barwach klubu i reprezentacji strzelił 49 bramek.

Z kolei obok Glika o miejsce w defensywie rywalizują m.in. Giorgio Chiellini z Juventusu Turyn, Gerard Pique z Barcelony i Sergio Ramos z Realu Madryt. Przy Gliku napisano, że z AS Monaco triumfował w lidze francuskiej i miał udział w 32 zwycięstwach z 49 meczów w barwach reprezentacji i klubu.

Lista piłkarzy nominowanych do drużyny roku 2017:

Bramkarze: Gianluigi Buffon (Juventus Turyn) David De Gea (Manchester United) Keylor Navas (Real Madryt) Manuel Neuer (Bayern Monachium) Jan Oblak (Atletico Madryt)

Obrońcy: Dani Alves (Juventus Turyn/Paris Saint-Germain) Leonardo Bonucci (Juventus Turyn/AC Milan) Dani Carvajal (Real Madryt) Giorgio Chiellini (Juventus Turyn) Kamil Glik (AS Monaco) Diego Godin (Atletico Madryt) Joshua Kimmich (Bayern Monachium) Marcelo (Real Madryt) Benjamin Mendy (AS Monaco/Manchester City) Thomas Meunier (Paris Saint-Germain) Gerard Pique (Barcelona) Sergio Ramos (Real Madryt) Davinson Sanchez (Ajax Amsterdam/Tottenham Hotspur) Alex Sandro (Juventus Turyn) Antonio Valencia (Manchester United)

Pomocnicy: Dele Alli (Tottenham Hotspur) Marco Asensio (Real Madryt) Casemiro (Real Madryt) Kevin de Bruyne (Manchester City) Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) Fabinho (AS Monaco) Eden Hazard (Chelsea Londyn) Andres Iniesta (Barcelona) Isco (Real Madryt) Toni Kross (Real Madryt) Henrik Mchitarjan (Manchester United) Luka Modric (Real Madryt) Miralem Pjanic (Juventus Turyn) Paul Pogba (Manchester United) Saul Niguez (Atletico Madryt)

Napastnicy: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) Robert Lewandowski (Bayern Monachium) Leo Messi (Barcelona) Cristiano Ronaldo (Real Madryt) Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) Neymar (Barcelona/Paris Saint-Germain) Dries Mertens (SSC Napoli) Kylian Mbappe (AS Monaco/Paris Saint-Germain) Karim Benzema (Real Madryt) Luis Suarez (Barcelona) Paulo Dybala (Juventus Turyn) Harry Kane (Tottenham Hotspur) Antoine Griezmann (Atletico Madryt) Rademel Falcao (AS Monaco) Sergio Aguero (Manchester City)