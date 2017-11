Komisja nałożyła na 30-letniego zawodnika dyskwalifikację na cztery spotkania, w tym dwa w zawieszeniu. Uznała, że dopuścił się bardzo niesportowego zachowania podczas pojedynku z Sydney FC sprzed tygodnia.

Drugi z zespołów, który występował w roli gospodarza, zwyciężył po dogrywce 2:1. W końcówce dodatkowej części meczu Marrone skierował się za linię boczną boiska, by wykonać wyrzut z autu. Niecierpliwiąc się brakiem piłki, podbiegł do stojącego niedaleko 10-letniego chłopca i próbował mu odebrać futbolówkę. Przewrócił go przy tym, co wywołało wzburzenie piłkarzy Sydney FC i doszło do przepychanek. Marrone zaś po chwili dostał czerwoną kartkę.

Gospodarze, chcąc wynagrodzić nerwową sytuację chłopcu zaprosili jego i jego ojca do uczestnictwa w ceremonii wręczenia trofeum.

W podobnej sytuacji znalazł się w 2013 roku Belg Eden Hazard. Zawodnik Chelsea Londyn został zawieszony na trzy spotkania po tym jak kopnął chłopca od podawania piłek, próbując mu zabrać futbolówkę.