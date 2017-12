Do opuszczającego Pałac Kremlowski Puyola podeszła kobieta. Piłkarz sądząc, że chodzi o zwykłe "selfie" stanął do zdjęcia. Jednak nie to było celem kobiety, która najpierw zadała niecodzienne pytanie: Możesz powiedzieć, że nas kochasz?. Na tym nie koniec. Następnie kobieta wyjęła wibrator i zaczęła nim dotykać byłego reprezentanta Hiszpanii. Chcę cię z tym wielkim wibratorem - kobieta. Na pomoc piłkarzowi ruszyli ochroniarze, którzy odciągnęli kobietę.