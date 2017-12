Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że hotel "Arłamów" będzie bazą przygotowawczą zespołu narodowego przed rosyjskim mundialem. Stosowną umowę podpisali w czwartek sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki i prezes zarządu hotelu Antoni Kubicki. Kadra przebywać będzie na Podkarpaciu w dniach 28 maja - 7 czerwca. Wcześniej podopieczni trenera Adama Nawałki mają zaplanowany obóz regeneracyjny w Juracie.

Pierwsze przyszłoroczne sparingi biało-czerwoni rozegrają w marcu, a rywalami będą Nigeria we Wrocławiu (23.3.) i Korea Południowa (27.3.) na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W czerwcu planowane są spotkania towarzyskie z Litwą (12.6.) na PGE Narodowym w Warszawie oraz cztery dni wcześniej z nieustalonym jeszcze rywalem, również w Polsce. W tych meczach wystąpią kadrowicze, których Nawałka zabierze na MŚ; ogłoszenie 23-osobowej kadry nastąpi 5 czerwca.

Wylot do Soczi, gdzie reprezentacja będzie miała swoją bazę podczas turnieju, nastąpi 13 czerwca. Pierwszym przeciwnikiem w MŚ będzie Senegal 19 czerwca w Moskwie. Kolejnymi rywalami Polaków w grupie H będą Kolumbia 24 czerwca w Kazaniu i Japonia 28 czerwca w Wołgogradzie.

Plan przygotowań reprezentacji Polski do mistrzostw świata 2018:

23 marca 2018, godz. 20.45: mecz towarzyski Polska – Nigeria (Wrocław)

27 marca, 20.45: mecz towarzyski Polska – Korea Południowa (Chorzów)

21 - 26 maja: zgrupowanie regeneracyjne w hotelu "Bryza" w Juracie

28 maja – 7 czerwca: zgrupowanie w hotelu "Arłamów"

5 czerwca: ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata

8 czerwca: mecz towarzyski w Polsce (rywal, miejsce i godzina do potwierdzenia)

12 czerwca: mecz towarzyski Polska – Litwa (Warszawa) 13 czerwca: wylot do bazy w Soczi