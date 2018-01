W zestawieniu zawierającym występy ligowe w tym sezonie uwzględniono piłkarzy grających jesienią w eliminacjach mistrzostw świata, zawodników powołanych na listopadowe towarzyskie mecze z Urugwajem i Meksykiem oraz nieobecnych w tym czasie z różnych powodów, głównie kontuzji.

Bramkarze:

Łukasz Fabiański (Swansea City) - Podstawowy bramkarz walijskiej drużyny Premier League. "Łabędzie" zajmują ostatnie miejsce w tabeli, ale Polak zbiera często dobre recenzje. Dotychczas w tym sezonie: 23 mecze ligowe - 2070 minut; 35 puszczonych goli.

Łukasz Skorupski (AS Roma) - Po powrocie z wypożyczenia w Empoli do Romy jest rezerwowym w klubie ze stolicy Italii. Wystąpił w jednym meczu Pucharu Włoch - jego zespół przegrał u siebie z Torino 1:2 i odpadł z rozgrywek. W tym sezonie ligowym: 0 meczów.

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - Po transferze do Juventusu wydawało się, że będzie bardzo rzadko grał w meczach ligowych. Jednak wobec kontuzji słynnego Gianluigiego Buffona występuje ostatnio regularnie w podstawowym składzie i spisuje się bardzo dobrze. Dotychczas w sezonie ligowym: 10 meczów - 900 minut; 6 puszczonych goli.

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton) - Po transferze do Anglii grał tylko w drużynie młodzieżowej Southampton oraz w jednym meczu Pucharu Anglii i styczniowym spotkaniu Pucharu Anglii. Szansę w reprezentacji otrzymał w końcówce wrześniowego meczu z Kazachstanem w Warszawie. W tym sezonie ligowym: 0 meczów.

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) - Może nie jest na pierwszych stronach gazet, ale nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Gra dość regularnie w ekipie z Genui. Dotychczas w sezonie ligowym: 15 meczów - 1142 minuty.

Thiago Cionek (Palermo/SPAL Ferrara) - Kilka dni temu przeszedł z Palermo do SPAL, w którym będzie występować do połowy 2020 roku. Jego były zespół prowadzi w drugiej lidze włoskiej, a nowy jest zagrożony spadkiem z Serie A. W tym sezonie w Serie B rozegrał 16 meczów - 1302 minuty; 1 gol.

Kamil Glik (AS Monaco) - Pewny punkt broniącego tytułu AS Monaco, jeden z najlepszych obrońców we francuskiej ekstraklasie. Ceniony nie tylko za grę w defensywie, ale również umiejętność zdobywania bramek. W tym sezonie ligowym: 21 meczów - 1890 minut; 2 gole.

Jarosław Jach (KGHM Zagłębie Lubin) - Z reguły podstawowy obrońca swojego zespołu, mający duży wpływ na postawę defensywy "Miedziowych". Coraz głośniej mówi się o jego zagranicznym transferze. Dotychczas w sezonie ekstraklasy: 17 meczów - 1461 minut; jeden gol.

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa) - W obecnym sezonie, trapiony kontuzjami, spisuje się słabiej niż w poprzednim. Już na początku złamał palec. W listopadowym meczu kadry z Meksykiem doznał kolejnej kontuzji i musiał poddać się operacji, po której nie zagrał do końca roku. Dotychczas w sezonie ligowym: 10 meczów - 816 minut.

Marcin Kamiński (VfB Stuttgart) - W październiku obrońca beniaminka niemieckiej ekstraklasy doznał urazu stawu skokowego i ominęły go listopadowe towarzyskie mecze reprezentacji. Do gry wrócił w grudniu, a niedawno strzelił gola w sparingu. W obecnym sezonie Bundesligi: 11 meczów - 849 minut.

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) - We wrześniu miał problemy zdrowotne. Jeżeli już występuje w Dynamie, to w podstawowym składzie. W tym sezonie ukraińskiej ekstraklasy: 10 meczów - 884 minuty.

Michał Pazdan (Legia Warszawa) - Wciąż ważna postać w defensywie Legii. Latem wiele mówiło się o jego odejściu z ekipy mistrzów Polski, ale pozostał w drużynie. Na początku listopada doznał kontuzji stawu skokowego w meczu z Pogonią Szczecin i pauzował kilka kolejek. W obecnym sezonie ekstraklasy: 15 meczów - 1332 minuty.

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund) - W niedzielę zagrał w oficjalnym meczu po raz pierwszy od trzech miesięcy. Na początku października doznał urazu więzadeł pobocznych w prawym kolanie w kończącym eliminacje MŚ 2018 meczu z Czarnogórą. Do tego czasu był bardzo mocnym punktem nie tylko drużyny Nawałki, ale również Borussii Dortmund. Dotychczas w sezonie Bundesligi: 8 meczów - 700 minut.

Pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg) - W obecnym sezonie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Z powodu urazu pleców nie zagrał jeszcze oficjalnego spotkania w tym roku. Dotychczas w sezonie Bundesligi: 7 meczów - 426 minut; jeden gol.

Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok) - Od kilku miesięcy spekuluje się o jego transferze zagranicznym, ale na razie jest w Jagiellonii. Zapewne runda jesienna byłaby dla niego lepsza, gdyby nie kontuzje (m.in. pauzował w pierwszych pięciu kolejkach). W tym sezonie ligowym: 15 meczów - 1150 minut; 2 gole.

Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad) - Bohater niespodziewanego letniego transferu z polskiej ligi (Jagiellonia Białystok) do Bułgarii. Gra regularnie w Lidze Europejskiej, natomiast w bułgarskiej ekstraklasie czasami zaczynał z ławki rezerwowych. W tym sezonie ligowym: 12 meczów - 657 minut.

Kamil Grosicki (Hull City) - Po spadku Hull City z Premier League pozostał w drużynie, która tym razem walczy o utrzymanie na drugim poziomie w Anglii. Od trzech tygodni nie gra z powodu kontuzji. W tym sezonie Championship: 23 mecze - 1590 minut; 6 goli.

Damian Kądzior (Górnik Zabrze) - Odkrycie polskiej ekstraklasy, jeden z najmocniejszych punktów Górnika, rewelacyjnego beniaminka z czołówki tabeli. W tym sezonie ekstraklasy: 21 meczów - 1580 minut; 4 gole.

Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion) - Od końca sierpnia na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Jesienią miał problemy z miejscem w składzie WBA, ale w dwóch ostatnich meczach ligowych grał od początku do końca. W tym sezonie ligowym: 16 meczów - 1102 minuty.

Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze) - Podobnie jak Kądzior był latem i jesienią jeden z najlepszym piłkarzy Górnika oraz całej ligi. Prowadzi w klasyfikacji asyst ekstraklasy (dziesięć). W tym sezonie ligowym: 21 meczów - 1860 minut; 1 gol.

Karol Linetty (Sampdoria Genua) - Przez większość rundy jesiennej zbierał dobre recenzje, strzelał gole, ale pod koniec listopada doznał kontuzji uda. Dotychczas w sezonie Serie A: 12 meczów - 674 minuty; 3 gole.

Maciej Makuszewski (Lech Poznań) - Przez większość rundy grał bardzo dobrze, ale pod koniec grudniowego meczu z Cracovią doznał bardzo ciężkiej kontuzji kolana, po której musi pauzować co najmniej pół roku. W tym sezonie ligowym: 16 meczów - 1002 minuty; 5 goli.

Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa) - Po głośnym transferze z Wisły Kraków do Legii stawał się w miarę upływu czasu coraz pewniejszym punktem stołecznej drużyny. Dotychczas w sezonie ligowym: 18 meczów - 1180 minut; 1 gol.

Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk) - Jesienią grał niewiele m.in. z powodu kontuzji kolana, a także dyscyplinarnego zawieszenia, które obowiązywało w pierwszych trzech kolejkach. Dotychczas w sezonie ligowym: 10 meczów - 724 minuty; 1 gol.

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) - Latem przeszedł z Olympique Lyon, gdzie miał problemy z miejscem w składzie, do Lokomotiwu Moskwa. Jego zespół prowadzi w tabeli rosyjskiej ekstraklasy. Pod koniec roku zawodnik przez trzy tygodnie pauzował z powodu razu mięśnia dwugłowego, po którym wrócił już do zdrowia. W tym sezonie ligowym: 11 meczów - 745 minut.

Rafał Wolski (Lechia Gdańsk) - Z powodu kontuzji grał jesienią niewiele. Bardziej zasłynął dzięki bramce w wyjazdowym meczu z Armenią (6:1) w eliminacjach MŚ 2018. Ligowe statystyki ma podobne do klubowego kolegi Sławomira Peszki. Dotychczas: 10 meczów - 815 minut; 1 gol.

Paweł Wszołek (Queens Park Rangers) - Z reguły podstawowy piłkarz drużyny występującej na drugim poziomie w Anglii. W tym sezonie Championship: 22 mecze - 1509 minut; 1 gol.

Piotr Zieliński (Napoli) - Systematycznie rozwijający się pomocnik lidera włoskiej ekstraklasy. Jesienią zdarzało się, że miał pewniejsze miejsce w wyjściowym składzie w meczach Ligi Mistrzów niż włoskiej ekstraklasy. Imponuje skutecznością. Dotychczas w Serie A w tym sezonie: 18 meczów - 757 minut; 4 gole.

Napastnicy:

Dawid Kownacki (Sampdoria Genua) - Wchodzi z reguły na końcówki meczów Sampdorii, ale jest skuteczny. W tym sezonie włoskiej ekstraklasy: 10 meczów - 144 minuty; trzy gole.

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - Od dawna czołowy piłkarz niemieckiej ekstraklasy i gwiazda zmierzającego po obronę tytułu Bayernu. Lider klasyfikacji strzelców Bundesligi. Na początku roku z powodu urazu rzepki nie brał udziału w przygotowaniach drużyny i opuścił spotkanie 18. kolejki z Bayerem Leverkusen. W tym sezonie ligowym: 17 meczów - 1376 minut; 15 goli.

Arkadiusz Milik (SSC Napoli) - Z powodu poważnej kontuzji kolana, już drugiej w swojej dorosłej karierze, pauzował od września. W poniedziałek lekarz Napoli poinformował, że polski napastnik wyleczył uraz i niebawem powróci na boisko. Możliwe, że stanie się to w połowie lutego. W tym sezonie Serie A: 3 mecze - 90 minut; 1 gol.

Mariusz Stępiński (Chievo Werona) - Latem wypożyczony z Nantes, gdzie miał kłopoty z miejscem w składzie, do Chievo Werona. Już w debiucie zdobył bramkę, ale najczęściej wchodzi do gry z ławki rezerwowych. Zmagał się też z kontuzją palca u nogi. W tym sezonie Serie A: 10 meczów - 216 minut; 1 gol.

Jakub Świerczok (KGHM Zagłębie Lubin) - Jeden z najlepszym strzelców polskiej ekstraklasy, a dobra dyspozycja zaowocowała powołaniem do reprezentacji. Dotychczas w sezonie ekstraklasy: 21 meczów - 1645 minut; 16 goli.

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) - Po udanym poprzednim sezonie w lidze belgijskiej (król strzelców), w obecnym spisuje się gorzej. Pauzował m.in. w dwóch meczach z powodu kary komisji dyscyplinarnej. Wypadł również ze składu reprezentacji. W tym sezonie ligowym: 17 meczów - 1240 minut; 3 gole.

Kamil Wilczek (Broendby IF) - Mniej skuteczny niż w poprzednim sezonie. Dość rzadko wybiega w podstawowym składzie swojego zespołu (tylko sześć razy). Łącznie w obecnym sezonie duńskiej ekstraklasy: 14 meczów - 603 minuty; 3 gole.