Zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) federacje zostały podzielone na cztery dywizje - A, B, C i D, na podstawie rankingu tej organizacji (innego niż FIFA). Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - 15, a D - 16.

Polska jest w pierwszej, teoretycznie najsilniejszej dywizji A, ale była losowana dopiero z trzeciego koszyka - razem z Islandią, Chorwacją i Holandią. Z pierwszego mogła trafić na Niemcy, Portugalię, Belgię lub Hiszpanię, a z drugiego na Francję, Anglię, Szwajcarię lub Włochy.

Ostatecznie los przydzielił biało-czerwonym aktualnych mistrzów Europy Portugalczyków oraz Włochów, którzy sensacyjnie nie awansowali na tegoroczne mistrzostwa świata w Rosji.

Bardzo silna wydaje się grupa 1. dywizji A - Niemcy, Francja, Holandia, a także grupa 4. tej dywizji - Hiszpania, Anglia, Chorwacja.

W każdej z dywizji powstały cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć meczów (systemem mecz i rewanż). W przypadku dywizji A grupy składają się z trzech zespołów.

Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2018. Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four, zaplanowany na czerwiec 2019 roku.

Kilka godzin po losowaniu ma zostać podany szczegółowy terminarz rozgrywek (wyłoniony komputerowo).

Pomiędzy poszczególnymi dywizjami będą obowiązywały zasady awansów i spadków. Do niższej spadną po cztery najsłabsze zespoły z dywizji A, B i C, a do wyższej awansują po cztery najlepsze z B, C i D.

Liga Narodów jest też szansą wywalczenia kwalifikacji na Euro 2020 dla tych, którym nie uda się awansować w tradycyjnych eliminacjach. W mistrzostwach Europy przewidziano cztery takie miejsca - po jednym dla każdej dywizji. Rywalizacja będzie się toczyła w specjalnych barażach pod koniec marca 2020 roku.

Jeżeli zwycięzca grupy Ligi Narodów awansował do turnieju finałowego ME przez tradycyjne eliminacje, jego miejsce w barażach zajmie następna najwyżej sklasyfikowana drużyna z danej dywizji.