26-letni piłkarz jest jednym z wyróżniających się zawodników polskiej ekstraklasy. W obecnym sezonie zdobył cztery bramki w 22 ligowych występach, a Jagiellonia prowadzi w tabeli.

W lutym Romanczuk otrzymał polskie obywatelstwo i w mediach pojawiły się przypuszczenia, że wkrótce zadebiutuje w reprezentacji. W piątek z piłkarzem rozmawiał prezes federacji Zbigniew Boniek.

Jak dodał, zawodnik jest gotowy grać "wyłącznie dla reprezentacji Polski".

Nie chcemy nikogo ze środowiska piłkarskiego namawiać do przyjmowania polskiego obywatelstwa i proponować gry w biało-czerwonej koszulce. To też kwestia etyczna i dobrych obyczajów podyskutować z człowiekiem, który świetnie gra w piłkę w naszej ekstraklasie, a o polskie obywatelstwo starał się bez żadnego wsparcia PZPN. Romanczuk jednoznacznie powiedział, że jest gotów grać wyłącznie dla Polski, jeśli tylko będzie to widział selekcjoner reprezentacji Adam Nawałka – dodał szef piłkarskiej centrali.