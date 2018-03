Kownacki, napastnik Sampdorii Genua, miał zadebiutować w kadrze już w czerwcu 2015 roku w towarzyskim meczu z Grecją, ale z powodów zdrowotnych opuścił wówczas zgrupowanie.

Do reprezentacji wraca kontuzjowany od września Arkadiusz Milik z Napoli. Nie ma natomiast doświadczonego Jakuba Błaszczykowskiego, który pauzował od listopada i dopiero we wtorek wznowił treningi. Piłkarz Wolfsburga będzie teraz w klubie dochodzić do pełnej dyspozycji.

Listę graczy z polskiej ligi selekcjoner ogłosi w następny piątek.

Meczami we Wrocławiu i w Chorzowie na Stadionie Śląskim rozpoczynamy bezpośredni etap przygotowań do mistrzostw świata. Rywalizacja z wymagającymi przeciwnikami – Nigerią i Koreą Południową – będzie bardzo dobrą okazją do doskonalenia naszej organizacji gry i sprawdzenia konkretnych rozwiązań taktycznych, a także personalnych. Dobór przeciwników został dokonany pod kątem optymalnego przygotowania się do meczów grupowych na mundialu - powiedział trener Nawałka, cytowany na oficjalnej stronie PZPN "Łączy nas piłka".

Większość czasu podczas zgrupowania kadrowicze spędzą we Wrocławiu. Tam - na poniedziałek 19 marca - zaplanowano przyjazd piłkarzy. Dzień wcześniej zbierze się sztab szkoleniowy.

Skład kadry jest oparty na piłkarzach sprawdzonych w poprzednich meczach reprezentacji i utrzymujących odpowiednią dyspozycję w swoich klubach. W dalszym ciągu szczegółowo monitorujemy rozgrywki krajowe i zagraniczne, mając na celu zwiększenie rywalizacji o miejsce w kadrze na mundial. Szansę dostaną również debiutanci – dodał selekcjoner.

Wśród nich jest bramkarz Ipswich Town Bartosz Białkowski.

Jak wyobrażam sobie zgrupowanie? Spodziewam się przede wszystkim ciężkiej pracy. Chciałbym zaprezentować się z dobrej strony. Kilku chłopaków znam, będzie mi nieco łatwiej. Nie powiem, że jadę na reprezentację i od razu będę grał, bo tak się zapewne nie stanie i zdaję sobie z tego sprawę, ale zrobię wszystko, by walczyć o realizację kolejnego marzenia - powiedział w rozmowie z "Łączy nas piłka" Białkowski.

Spotkanie z Nigerią odbędzie się 23 marca (godz. 20.45). Dwa dni później, w niedzielę, biało-czerwoni udadzą się do Katowic, gdzie zamieszkają przed kolejnym sprawdzianem - z Koreą Południową, zaplanowanym na 27 marca (20.45).

Jak powiedział niedawno rzecznik prasowy reprezentacji i PZPN Jakub Kwiatkowski, najbliższe zgrupowanie będzie poświęcone również m.in. realizacji zobowiązań sponsorskich (praktycznie jedyna okazja przed mundialem). To oznacza, że piłkarzy czekają sesje zdjęciowe, reklamowe.

Kolejne mecze biało-czerwonych odbędą się krótko przed mundialem. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Mistrzostwa świata w Rosji odbędą się od 14 czerwca do 15 lipca. Swoje występy kadra Nawałki, zajmująca obecnie siódme miejsce w rankingu FIFA, rozpocznie od meczu z Senegalem 19 czerwca w Moskwie. Pięć dni później zmierzy się z Kolumbią w Kazaniu, a 28 czerwca jej rywalem będzie w Wołgogradzie Japonia.

Piłkarze powołani z lig zagranicznych na mecze z Nigerią i Koreą Płd.:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Pomocnicy: Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli)

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht)