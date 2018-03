Według informacji "Super Expressu" w minionym roku kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji wzbogacił się o prawie 100 mln złotych.Aż 84 mln zł (20 mln euro) z tej kwoty z tytułu kontraktu na jego konto przelał Bayern Monachium. Kolejne 10 mln zł dochodu przyniósł mu udział w reklamach. Natomiast PZPN wypłacił mu milion złotych premii za awans polskiej kadry na mundial w Rosji. Pozostała część zarobków to zyski z własnych inwestycji i biznesów, głównie na rynku nieruchomości.

Wszystko wskazuje na to, że 2018 rok dla Lewandowskiego pod względem dochodów może być jeszcze lepszy od poprzedniego. Na pewno stanie się tak, gdy latem najlepszy polski piłkarz zmieni barwy klubowe i trafi np. do Realu Madryt lub Manchesteru United. Przeprowadzka do Hiszpanii albo Anglii będzie oznaczać jeszcze wyższy kontrakt niż obecnie gwarantuje mu mistrz Niemiec.