Damian Kądzior opuszcza zgrupowanie reprezentacji. Uraz, którego doznał w sobotnim meczu ligowym nie jest groźny, ale jego leczenie potrwa około tygodnia. Wyklucza to jego udział w meczach z Nigerią i Koreą Południową - napisał na Twitterze rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

W poniedziałek we Wrocławiu rozpoczyna się zgrupowanie drużyny narodowej. Piłkarze mają się stawić w hotelu do godz. 18. W piątek we Wrocławiu zagrają z Nigerią, a cztery dni później w Chorzowie z Koreą Południową.