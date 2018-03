Ten obraz to wielka, sentymentalna podróż do przełomowych chwil nie tylko Widzewa, ale także polskiego futbolu klubowego. Okazja do sportowych wspomnień, refleksji i przypomnienia z różnych stron okoliczności awansu do elitarnego grona 16 najlepszych wówczas drużyn Europy. To historia opowiedziana od początku do końca – powiedział podczas premiery filmu jego reżyser i producent Maciej Szprync.