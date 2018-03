Podopieczni Adama Nawałki w mistrzostwach świata będą rywalizowali w grupie H z Kolumbią, Japonią i Senegalem. Właśnie styl gry dwóch ostatnich zespołów mają przypominać najbliżsi rywale biało-czerwonych.

Na pewno dobór rywali w sparingach spowodowany jest podobieństwem do stylu gry naszych rywali, ale każdy zespół gra inaczej. Nigdy nie znajdzie się tak samo grających zespołów. To będzie dla nas pierwsza lekcja przed zbliżającym się mundialem – powiedział Lewandowski na wtorkowej konferencji we Wrocławiu.

Po raz pierwszy do reprezentacji Polski powołani zostali Bartosz Białkowski, Paweł Jaroszyński i Taras Romanczuk.

To zgrupowanie to początkowy etap przygotowań do mistrzostw świata. To będzie pokazanie jakości bez meczu o punkty. Okaże się, jak potrafimy grać bez ciśnienia. Z drugiej strony jest kilku nowych zawodników i zobaczymy jak się wkomponują do zespołu – przyznał Lewandowski.