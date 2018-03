W 2016 roku PL.2012+ uzyskała przychody w wysokości 68 milionów 406 tysięcy złotych i poniosła koszty wynoszące ponad 48 mln. Zysk brutto był rekordowy i wyniósł 19 mln 422 tysiące. Odpis na fundusz inwestycyjny, niezbędny do prowadzenia remontów bieżących i prac modernizacyjnych wyniósł 6 mln 577 tys. złotych.

W 2017 roku przychody osiągnęły ponad 57 mln brutto, natomiast koszty osiągnęły poziom 46,8 mln. Zysk brutto był niższy niż rok wcześniej i wyniósł 10,6 mln.

Plan na ten rok nie jest do końca znany, gdyż nadal trwają negocjacje dotyczące organizacji imprez. Wiadomo m.in. że 8 lipca na PGE Narodowym koncert zagra zespół Rolling Stones, a 12 czerwca przed wyjazdem na piłkarskie mistrzostwa w Rosji reprezentacja zagra z Litwą mecz towarzyski.

Rok 2016 był rekordowy nie tylko ze względu na wyniki finansowe. Na Narodowym zorganizowano 16 imprez całostadionowych, w tym m.in. szczyt NATO, mecz finałowy Pucharu Polski, dwa spotkania eliminacyjne MŚ - z Danią i Armenią. Obok tego odbyło się około 250 wydarzeń biznesowych - konferencje, szkolenia, kongresy.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się zwiedzanie z przewodnikiem całego obiektu, w 2017 roku Narodowy odwiedziło ponad 2 mln gości.

Odbywa się także wiele imprez, na które wstęp jest bezpłatny. To m.in. piknik naukowy, Trasa Czerwonej Nitki, wydarzenie promujące krwiodawstwo czy memoriał Kamili Skolimowskiej, akcja "Stop alergii", konferencja Instytutu Matki i Dziecka czy gala Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Jak zapewnia prezes Opara, nadal dużym zainteresowaniem cieszy się wynajem prestiżowych powierzchni komercyjnych, w tym głównie biurowych i wystawienniczych, choć jest ich coraz więcej w Warszawie i dlatego PGE Narodowy musi być konkurencyjny cenowo.

Posłowie po przedstawieniu informacji dotyczących działalności PL.2012+ pytali o nowe projekty, które będą realizowane w tym roku, o problem bezpieczeństwa całego obiektu w kontekście zajść, do jakich doszło podczas finałowego meczu Pucharu Polski w 2016 roku między Legią i Lechem. Koszt naprawy uszkodzeń wyniósł ponad 200 tysięcy złotych, poniosły go kluby.

Jeden z parlamentarzystów PO poprosił o ujawnienie, ile zarabia prezes spółki PL.2012+. Jak się okazało, to był jedyny "zapalny" punkt wtorkowego posiedzenia, posłowie PiS byli tej prośbie zdecydowanie przeciwni. Nie doszło jednak do gorącej wymiany zdań, gdyż prezes Opara stwierdził, że nie ma nic do ukrycia.

Jak powiedział, jego kontrakt menedżerski przewiduje zarobki w wysokości 22 401 złotych brutto miesięcznie, do tego premię roczną w wysokości trzech miesięcznych pensji. Opara potwierdził, że w 2016 roku rzeczywiście otrzymał premię brutto około 66 tysięcy, ale za rok 2017 jeszcze mu jej nie przyznano.