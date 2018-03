Ronaldinho, który 21 marca skończył 38 lat, swoją popularnością ma pomóc PRB w październikowych wyborach. Media spekulują, że były zawodnik "Canarinhos" może ubiegać się o miejsce w Senacie.

Do Brazylijskiej Partii Republikańskiej dołączył także jego brat i - w trakcie kariery sportowej - menedżer Assis (Roberto de Assis Moreira).

Ronaldinho był laureatem Złotej Piłki w 2005 roku (najlepszym zawodnikiem FIFA wybierano go w latach 2004-2005), a miało to miejsce podczas gry w Barcelonie, z którą triumfował w Lidze Mistrzów i dwukrotnie w hiszpańskiej ekstraklasie. Wcześniej występował m.in. w Paris Saint-Germain, a później - w Milanie. Jego ostatnim klubem było Fluminense, w którym grał do jesieni 2015.

W reprezentacji Ronaldinho rozegrał 97 meczów i strzelił 33 bramki.

Od dawna w politykę zaangażowany jest inny słynny przed laty brazylijski piłkarz, 52-letni Romario. Niedawno ogłosił swą kandydaturę na burmistrza Rio de Janeiro.