Piłkarze spotkali się w środę z mediami zaraz po zajęciach na Stadionie Oporowska. Szczęsny chwalił warunki, jakie zespół ma we Wrocławiu i zdradził, że pierwsze dwa treningi były mocno taktyczne, by nowi zawodnicy mogli poznać swoje zadania na boisku.

Jednym z nowych piłkarzy w zespole trenera Adama Nawałki jest bramkarz Bartosz Białkowski. Szczęsny przyznał, że bardzo się ucieszył z informacji o powołaniu dla zawodnika Ipswich Town.

Bartek zasłużył sobie na powołanie. Jego przykład pokazuje, że drzwi do reprezentacji są otwarte dla każdego, jeżeli tylko będzie dobrze prezentował się w klubie. Prywatnie bardzo ucieszyłem się z tego powołania, bo Bartka poznałem 10 lat temu i wydawało mi się wtedy, że to będzie bramkarz na lata. W końcu dostał swoją szansę – dopowiedział bramkarz Romy.

Selekcjoner Nawałka na początku zgrupowania zapowiedział, że być może zdecyduje się na ustawienie zespołu z trzema środkowymi obrońcami, jak to było w jesiennych meczach towarzyskich z Urugwajem i Meksykiem.

W klubie gram w takim ustawieniu, bo we Włoszech to normalne. To powiększa możliwości drużyny. Można tak grać od początku, ale można też zmienić ustawienie podczas meczu. To bardzo pozytywne – ocenił Thiago Cionek.