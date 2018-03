Biało-czerwoni w nowych trykotach zaprezentują się już w piątek we Wrocławiu podczas towarzyskiego meczu z Nigerią. Koszulki przygotowane przez firmę Nike są podobne do tych, w których Polacy grali w trakcie eliminacji do mistrzostw świata 2018.

Podstawowy zestaw naszej kadry na turnieju w Rosji to biała koszulka z czerwonym kołnierzykiem oraz z orzełkiem na lewej piersi. Rezerwowy strój natomiast jest czerwony.