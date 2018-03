Już żyjemy tym, co będzie w czerwcu. Przede wszystkim jest jednak spokój. Przygotowania oparte są na bazie naszych doświadczeń. Wybraliśmy optymalny plan i wierzę, że będziemy świetnie przygotowani do mundialu. Euro 2016 potwierdziło, że nie mieliśmy kłopotów zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. Zespół był świetnie przygotowany także taktycznie - powiedział Nawałka na oficjalnej konferencji prasowej.

Bartosz Bereszyński stawił się na zgrupowanie z urazem, który wykluczył go z piątkowego spotkania. W środę z powodu infekcji nie trenował Sławomir Peszko i również nie zagra z Nigerią. Z kolei Maciej Rybus ze względu na przeziębienie pozostał w czwartek w hotelu.

Musimy liczyć się z tym, że pojawią się pewne utrudnienia – zarówno organizacyjne, jak i personalne. Jesteśmy jednak na to przygotowani. Rybus nie będzie brał udziału w czwartkowym treningu, ale w piątek podejmiemy decyzję, czy zagra z Nigerią. Mamy fantastyczny sztab medyczny, który w trudnych sytuacjach stawia na nogi zawodników. Liczę, że wszyscy szybko wrócą do zdrowia i będą gotowi do gry we wtorkowym meczu z Koreą Południową - przyznał szkoleniowiec.