Piszczek w czwartek opuścił zgrupowanie, aby towarzyszyć żonie oczekującej narodzin dziecka. Bereszyński przyjechał do Wrocławia z urazem, a Peszkę wykluczyła infekcja. Do dziś pod znakiem zapytania stał występ Macieja Rybusa, który jest przeziębiony. Ostatecznie nie udało się wygrać walki z chorobą i piłkarz Lokomotiwu Moskwa również nie pojawi się na boisku.

Musimy liczyć się z tym, że pojawią się pewne utrudnienia – zarówno organizacyjne, jak i personalne. Jesteśmy jednak na to przygotowani. Liczę, że wszyscy szybko wrócą do zdrowia i będą gotowi do gry we wtorkowym meczu z Koreą Południową – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka.

Reprezentacja Nigerii stylem gry ma przypominać Senegal, który jest pierwszym rywalem biało-czerwonych na mistrzostwach świata w Rosji.

Będziemy ciekawym przeciwnikiem, bo gramy podobnie jak Senegal, który doskonale znam i uważam, że to bardzo dobry zespół. Dla nas to bardzo ważny sprawdzian, bo mamy kilku nowych graczy w zespole. Dlatego cieszymy się na ten mecz i wiele po nim się spodziewamy – powiedział trener Nigerii Niemiec Gernot Rohr.

Szansę na pierwszego gola we Wrocławiu w barwach narodowych będzie miał Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w 91 meczach zdobył 51 goli, co mu daje pierwsze miejsce wśród najskuteczniejszych. Sześć z tych spotkań napastnik Bayernu Monachium rozegrał we Wrocławiu, ale w żadnym z nich nie trafił do siatki rywali.