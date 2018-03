Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka po meczu z Nigerią (0:1) dla TVP:

To był bardzo wartościowy sprawdzian. Ten mecz pokazał, ile czeka nas pracy, choć trzeba powiedzieć, że były dobre momenty w naszej grze. Stworzyliśmy więcej sytuacji, zabrakło nam jednak skuteczności. Nigeryjczycy wykorzystali jedną. Uważam, że jesteśmy na fali, która popycha nas do ciężkiej pracy. Wiemy, czego nam brakuje. Po dokładnej analizie będziemy wyciągać wnioski, które pomogą nam przygotować się do mistrzostw świata.

Chcieliśmy dać szansę kilku piłkarzom, którzy wyróżniają się w polskiej lidze. To najlepszy okres, żeby sprawdzić ustawienia taktyczne i sprawy personalne. Nie chcę teraz oceniać tych zawodników. Oni pierwsi dowiedzą się, jak to wyglądało pod względem jakości gry.

Byliśmy przygotowani na tego typu próbę w starciu z rywalem z Afryki, jeżeli chodzi o fizyczność. Nigeryjczycy zaprezentowali się bardzo dobrze, zarówno pod względem motorycznym, jak i wyszkolenia technicznego. Widać, że to bardzo dobra drużyna. Będzie groźnym rywalem dla innych zespołów na mundialu.

Myślę, że przed wtorkowym meczem z Koreą Południową wszyscy będą do naszej dyspozycji, zarówno Maciej Rybus, jak i Michał Pazdan.