Jedyną bramkę na Stadionie Wrocław uzyskał piłkarz Chelsea Londyn Victor Moses, który pokonał Bartosza Białkowskiego z rzutu karnego w 61. minucie. To trzeci kolejny mecz, w którym biało-czerwoni nie zdołali zdobyć gola. Wcześniej zremisowali z Urugwajem 0:0 i przegrali z Meksykiem 0:1.

Niemcy grali z Hiszpanią w Duesseldorfie i stracili bramkę już w szóstej minucie. Do siatki trafił wówczas napastnik Valencii Rodrigo Moreno. Niespełna pół godziny później ładnym strzałem z ok. 20 metrów popisał się Thomas Mueller, który doprowadził do wyrównania. Pojedynek dwóch ostatnich mistrzów świata zakończył się remisem. Niemcy do 22 przedłużyli serię występów bez porażki i brakuje im jednego do wyrównania rekordowej passy z czasów trenera Juppa Derwalla.

To spotkanie mogło się też zakończyć wynikiem 2:2 albo 3:3. Obie strony pokazały na co je stać. Świetny sprawdzian, ale widać też, że można jeszcze niektóre rzeczy poprawić - skomentował Mueller, klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium.

Pięciokrotni triumfatorzy mundialu Brazylijczycy bez większych problemów poradzili sobie z gospodarzami rozpoczynającej się 14 czerwca imprezy. W Moskwie podopieczni byłego trenera Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa przegrali 0:3 po golach Joao Mirandy, Philippe Coutinho i Paulinho.

W innych ciekawych sparingach Anglia wygrała w Amsterdamie z Holandią 1:0, natomiast Argentyna, bez lekko kontuzjowanego Lionela Messiego, pokonała 2:0 Włochy, rywali biało-czerwonych w ruszającej jesienią Lidze Narodów.

Z najlepszej strony znów pokazał się Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Jego zespół przegrywał w Zurychu z Egiptem 0:1 po bramce Mohameda Salaha, ale w doliczonym czasie drugiej połowy gwiazdor Realu Madryt dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i zapewnił mistrzom Europy zwycięstwo. Były to jego trafienia numer 80 i 81 w drużynie narodowej.

Rozgrywający w piątek 900. oficjalny mecz w karierze Ronaldo jest jednym z najskuteczniejszych reprezentacyjnych strzelców w historii futbolu. Więcej goli od niego uzyskali tylko Irańczyk Ali Daei - 109 oraz Węgier Ferenc Puskas - 84. Portugalczyk zmienił na trzecim miejscu Japończyka Kunishige Kamamoto - 80.

W piątek grali także wszyscy grupowi rywale Polski z grupy H mistrzostw świata. Pierwsi na boisko wybiegli Japończycy, którzy dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy uratowali remis z Mali 1:1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Senegalu z Uzbekistanem. Największy sukces zanotowała natomiast Kolumbia, która przegrywała na wyjeździe z Francją 0:2, ale ostatecznie pokonała "Trójkolorowych" 3:2 po golach Luisa Muriela, Radamela Falcao i Juana Quintero.

Pokazaliśmy, że nie musimy bać się nikogo. Mamy piłkarzy, którzy mogą złamać każdego - stwierdził inny piłkarz Bayernu James Rodriguez, który w klubie z Monachium gra na zasadzie wypożyczenia z Realu Madryt.

Kolejne mecze towarzyskie z udziałem uczestników nadchodzącego mundialu odbędą się w sobotę, poniedziałek i wtorek. Właśnie 27 marca Polska podejmie w Chorzowie reprezentację Korei Południowej, która w sobotę w Belfaście spotka się z Irlandią Północną.

Wyniki piątkowych meczów towarzyskich:

Polska - Nigeria 0:1 (0:0)

Japonia - Mali 1:1 (0:1)

Rosja - Brazylia 0:3 (0:0)

Azerbejdżan - Białoruś 0:1 (0:1)

Cypr - Czarnogóra 0:0

Finlandia - Macedonia 0:0

Senegal - Uzbekistan 1:1 (0:1)

Norwegia - Australia 4:1 (1:1)

Turcja - Irlandia 1:0 (0:0)

Bułgaria - Bośnia i Herc. 0:1 (0:1)

Węgry - Kazachstan 2:3 (1:3)

Grecja - Szwajcaria 0:1 (0:0)

Tunezja - Iran 1:0 (0:0)

Arabia Saudyjska - Ukraina 1:1 (1:1)

Niemcy - Hiszpania 1:1 (1:1)

Maroko - Serbia 2:1 (2:1)

Holandia - Anglia 0:1 (0:0)

Szkocja - Kostaryka 0:1 (0:1)

Portugalia - Egipt 2:1 (0:0)

Włochy - Argentyna 0:2 (0:0)

Austria - Słowenia 3:0 (2:0)

Francja - Kolumbia 2:3 (2:1)