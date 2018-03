Po meczu powiedzieli towarzyskim Polska - Nigeria (0:1) we Wrocławiu powiedzieli:

Marcin Kamiński: Wiedziałem, że dostanę szansę od trenera, ale nie wiedziałem, że akurat w meczu z Nigerią, O tym, że zagram dzisiaj dowiedziałem się kilka godzin przed spotkaniem. Nie miałem tremy, ale się cieszyłem, że znowu będą miał szansę pokazania się w kadrze. Nie gram ostatnio za dużo i to też był powód do zadowolenia, że będę miał okazję wyjść na boisko w podstawowym składzie. Nie chcę oceniać mojej gry, bo nie ja jestem od tego... Na pewno będziemy analizować naszą grę i trener powie, co było dobre, a co złe. Co do sytuacji z karnym, to ja już cofałem nogę, ale rywal to wykorzystał, zahaczył się i padł na boisko. Szkoda, bo poza tą sytuację Nigeria nie zagroziła poważnie naszej bramce.

Tomasz Kędziora: Nie byłem rozczarowany, że nie zagrałem w podstawowym składzie. Cieszę się, że w ogóle wyszedłem i mogłem ponownie wystąpić w koszulce reprezentacji. Nie będę oceniał gry naszej drużyny, bo od tego jest trener. Na pewno szkoda wyniku, bo według mnie nie zasłużyliśmy na porażkę.

Bartosz Białkowski: O tym, że zagram dowiedziałem się wczoraj, kiedy trener poinformował mnie i Łukasza, że wystąpimy po połówce. Nie czułem tremy, a raczej taki pozytywny dreszczyk emocji. Teraz najważniejsze, aby na dłużej zadomowić się w reprezentacji. Chciałem obronić karnego i wiedziałem, że Moses będzie czekał do końca z uderzeniem. Tak się niestety stało, że mnie wyczekał i piłka wpadała do siatki. Możemy czuć niedosyt, bo poza tą sytuację Nigeria nie zagroziła naszej bramce. To my mieliśmy więcej okazji i mogliśmy zremisować, a nawet wygrać. Mimo przegranej możemy jednak być w miarę zadowoleni, bo nasza gra nie wyglądała źle. Mieliśmy przewagę. Może nie mieliśmy tych sytuacji za wiele, ale mieliśmy więcej niż rywale, jednak zabrakło skuteczności. Graliśmy trójką środkowych obrońców, ale dla mnie to nie była nowość, bo czasami tak gramy w klubie. Mnie to nie robi różnicy, jakim gramy ustawieniem.