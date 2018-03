W trzech ostatnich meczach towarzyskich biało-czerwoni ponieśli dwie porażki. W tych trzech spotkaniach podopieczni trenera Adama Nawałki nie zdobyli gola.

Nigdy nie jest miło przegrywać. Porażki nie cieszą i to jest dla mnie przykre. W piątek mieliśmy namiastkę tego, co czeka nas z Senegalem. Rywale grali dosyć agresywnie. Jednak we Francji gram przeciwko takim zawodnikom na co dzień. Dla innych naszych piłkarzy to było dobre przetarcie – przyznał.