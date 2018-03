Linetty piątkowy towarzyski mecz z Nigerią we Wrocławiu, przegrany 0:1, rozpoczął w podstawowym składzie, ale po 18 minutach musiał opuścić boisko. Badania wykonane po spotkaniu wykazały uraz oka, który nie jest co prawda poważny, ale wyklucza zawodnika Sampdorii Genua z gry we wtorkowym spotkaniu z Koreą Południową.

Bereszyński natomiast już na zgrupowanie reprezentacji przyjechał z kontuzją. Piłkarz ćwiczył indywidualnie i w sobotę podjęto decyzję, że lepiej będzie, jak wróci do macierzystego klubu Sampdorii, bo nie ma szans, aby do wtorku doszedł do pełni sił.

Wcześniej w sobotę zgrupowanie opuścił również Dawid Kownacki, który w spotkaniu z Nigerią zadebiutował w reprezentacji (grał 72 minuty). Napastnik broniący na co dzień barw również Sampdorii dołączył do kadry młodzieżowej, która przygotowuje się do meczu eliminacji mistrzostw Europy z Litwą (27 marca w Lublinie).

Pozostali zawodnicy są brani pod uwagę w ustalaniu składu na pojedynek z Koreą. Sobotę przeznaczyliśmy na regenerację po meczu z Nigerią i odpoczynek. Najpierw była analiza piątkowego spotkania, później trening kompensacyjny, a następnie trening indywidualny i odnowa biologiczna – powiedział rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski.

W niedzielę przed południem Polacy opuszczą Wrocław i polecą do Katowic, gdzie będą się przygotowywali do meczu z Koreą Południową. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek, początek o godzinie 20.45.