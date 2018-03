We wtorek grali też wszyscy grupowi rywale biało-czerwonych w MŚ. Japonia przegrała w belgijskim Liege z Ukrainą 1:2, Senegal zremisował bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną, natomiast Kolumbia, która w piątek zaskoczyła Francję (3:2), tym razem tylko zremisowała z Australią 0:0. W 86. minucie piłkarz zespołu z Ameryki Płd. Miguel Borja nie wykorzystał rzutu karnego.

Jednym z najciekawszych spotkań tego dnia był mecz w Berlinie, gdzie mistrzowie świata Niemcy przegrali z Brazylią 0:1. Jedynego gola zdobył w 37. minucie Gabriel Jesus. "Canarinhos" udał się więc rewanż za półfinał mundialu w 2014 roku, w którym przed własną publicznością przegrali z tym rywalem aż 1:7.

>>>Niemcy - Brazylia 0:1. Zobacz wideo

Spodziewałem się, że Brazylia zagra dzisiaj najlepszym składem i z urazą chowaną w duszy, będzie maksymalnie zmotywowana. To nie był nasz dzień. Wprowadziliśmy wiele zmian w porównaniu z piątkowym meczem z Hiszpanią (1:1) i widać było, że to wpłynęło na drużynę. Popełniliśmy kilka prostych błędów. Ale po to są takie spotkania - żeby wypróbować nowe rozwiązania - powiedział selekcjoner mistrzów świata Joachim Loew.