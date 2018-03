Po pięknym meczu Polska - Korea miły powrót do Warszawy Zbigniewa Bońka z ekipą PO. Rozmowy o wielkiej piłce i wielkiej polityce z posłem Gawłowskim. Urokliwe - napisał dziennikarz "Punktu widzenia" i do swojego wpisu dołączył zdjęcie szefa polskiej piłki obok, którego siedzi uśmiechnięty od ucha do ucha Stanisław Gawłowski. Przypomnijmy, że poseł Platformy Obywatelskiej jest podejrzany o korupcję.

Na reakcję Bońka nie trzeba było długo czekać. Sternik naszego futbolu odpowiedział na Twitterze pouczając dziennikarza.