Negrete wymienił dwa podania z partnerem z drużyny i strzelił "nożycami" celnie do bramki z ok. 15 metrów, uderzając piłkę na wysokości półtora metra. Meksyk, gospodarz mundialu w 1986 roku, wygrał to spotkanie 1/8 finału 2:0.

FIFA wybrała 32 efektowne bramki zdobyte podczas MŚ i zestawiła je w pary w "drabince", przypominającej tę z fazy pucharowej mundialu. Kibice wybierali po jednej, aż doszło do "finału", w którym gol Negrete otrzymał więcej głosów od trafienia Brazylijczyka Edera w meczu z ZSRR w 1982 roku.

Kolejne MŚ rozpoczną się 14 czerwca w Rosji.