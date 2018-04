Wiceszef departamentu bezpieczeństwa regionalnego w moskiewskim w ratuszu Kiriłł Małyszkin powiedział, że wyznaczono już granice obszarów, w których obowiązywał będzie zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu "w dzień przed meczem mistrzostw świata i w dniu jego przeprowadzenia". Zakaz będzie obowiązywał również w zakładach gastronomicznych w tych strefach. Ograniczenia dotyczą także napojów w opakowaniach szklanych.

Urzędnik poinformował także, że władze stolicy opracowują obecnie plan "udzielania pomocy" nietrzeźwym kibicom. Wspólnie z odpowiednimi służbami określają, do jakich szpitali i przychodni będą kierowane osoby "znajdujące się w stanie upojenia alkoholowego", by mogły otrzymać pomoc medyczną.

W styczniu wicepremier Rosji Witalij Mutko zapowiadał, że podczas mundialu dozwolona będzie sprzedaż piwa, nie tylko na stadionach, ale i w Strefach Kibica.

Mistrzostwa świata odbywać się będą w Rosji od 14 czerwca do 15 lipca. W meczu otwarcia w Moskwie gospodarze spotkają się z Arabią Saudyjską. W stolicy odbędzie się również finał.

W zeszłym tygodniu producenci artykułów spożywczych i handlowcy ogłosili, że obawiają się zakłóceń w dostawach produktów do sklepów w miastach-gospodarzach MŚ. Organizacje producentów zwróciły się do władz Moskwy, Petersburga i regionów, w których odbędą się rozgrywki, by wyjaśniły dokładnie, jakie ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych wprowadzone zostaną na czas turnieju.

Nad takimi ograniczeniami - ze względów bezpieczeństwa - zastanawiają się obecnie wszystkie regiony Rosji, które będą gościć mecze mundialu.