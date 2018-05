Swoją opinię Infantino przedstawił w czwartek w Soczi, gdzie spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i przedstawicielami najwyższych władz Rosji, odpowiedzialnych za organizację mundialu, który rozpocznie się 14 czerwca i będzie rozgrywany w 11 miastach.

Szef FIFA zwracając się do prezydenta Putina przyznał jednak, że do wykonania jest jeszcze jeden procent z planu przygotowań. Do zakończenia pozostały jeszcze pewne drobiazgi, ale temu służą właśnie ostatnie tygodnie przed rozpoczęciem turnieju - zaznaczył.

Jak dodał Infantino, mimo tych drobiazgów sądzi, że Rosja jest już gotowa na przyjęcie uczestników i kibiców i na to, aby turniej był "letnim sportowym festynem w tym pięknym kraju".

Putin podkreślił, że dla organizatorów najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa. Przyznał, że odpowiednie organy i instytucje "będą wykonywać swoje obowiązki niezwykle poprawnie i z wyczuciem".

Prezydent Rosji tłumaczył, że wcześniejsze informacje zachodnich mediów o możliwym zagrożeniu atakiem terrorystycznym nie mają oparcia w faktach i są bezpodstawne, choć organizatorzy i tak są przygotowani "na każdą ewentualność". Dodał, że podczas ubiegłorocznego Pucharu Konfederacji FIFA wysoki stan bezpieczeństwa w Rosji został potwierdzony przez niezależnych obserwatorów.

W trakcie spotkania w Soczi obaj oficjele otrzymali specjalne identyfikatory kibica (ID Fan Card), które w trakcie turnieju będą, obok biletów, konieczne, by dostać się na stadion.

Takie podwójne dokumenty przy wejściu też mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa - nadmienił prezydent Rosji.

W meczu otwarcia 14 czerwca Rosja zmierzy się w Moskwie z Arabią Saudyjską. Polska w grupie H zmierzy się kolejno z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Spotkanie finałowe zaplanowane jest 15 lipca także w stolicy kraju.