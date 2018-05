Szef polskiej piłki z urazem zmagał się od dawna. Doznał go 43 lata temu, gdy jeszcze był profesjonalnym piłkarzem. Od dłuższego czasu ból w kolanie stawał się coraz bardziej dokuczliwy i "Zibi" zdecydował się wreszcie zrobić z tym porządek. W tym celu udał się na operację do Włoch. Jak sam poinformował na Twitterze wszystko jest w porządku i teraz czeka go rehabilitacja.

Boniek zamieścił w internecie zdjęcie i krótkie przesłanie do swoich przeciwników: "Info dla opozycji - niestety trzeba jeszcze poczekać" - zażartował.