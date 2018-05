W gronie napastników znalazł się natomiast Krzysztof Piątek z Cracovii. Po zerwaniu więzadeł krzyżowych do reprezentacji wraca z kolei Maciej Makuszewski z Lecha Poznań. Z Southampton powołany został środkowy obrońca Jan Bednarek.

Sporym zaskoczeniem jest brak w tym gronie Tarasa Romanczuka z Jagiellonii Białystok. Zabrakło również Jakuba Świerczoka z Łudogorca Razgrad.

Za tydzień kadra zostanie uszczuplona. Wówczas Nawałka ogłosi nazwiska prawdopodobnie 28 piłkarzy, którzy przygotowania do mundialu rozpoczną 21 czerwca w Juracie. Zakończy się ono 26 czerwca. Trzy dni później rozpocznie się zgrupowanie w Arłamowie, które potrwa do siódmego czerwca. W trakcie niego, 4 czerwca, zostanie ogłoszona 23-osobowa kadra.

Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Mistrzostwa świata w Rosji odbędą się od 14 czerwca do 15 lipca. Swoje występy kadra Nawałki, zajmująca obecnie dziesiąte miejsce w rankingu FIFA, rozpocznie od meczu z Senegalem 19 czerwca w Moskwie. Pięć dni później zmierzy się z Kolumbią w Kazaniu, a 28 czerwca jej rywalem będzie w Wołgogradzie Japonia.

Szeroka kadra Polski na mistrzostwa świata w Rosji:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (Legia Warszawa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (US Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze).

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Cracovia), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga).