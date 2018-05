W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie w Juracie (treningi na boisku w Jastarni), mające nieco luźniejszy charakter. Zawodnikom będą mogły towarzyszyć rodziny.

Przebywać na nim będą przede wszystkim piłkarze, którzy wracają po kontuzjach lub z innych powodów grali niewiele w ostatnich miesiącach. Czyli ogólnie ci, którzy nie byli w regularnym rytmie meczowym. Z informacji PAP wynika, że pojawi się też Jakub Błaszczykowski, który do poniedziałku ma jeszcze obowiązki w klubie. Jego VFL Wolfsburg rozegra tego dnia mecz barażowy o utrzymanie w Bundeslidze.

28 maja rozpocznie się już "właściwe" zgrupowanie, w Arłamowie. Scenariusz jest identyczny jak przed mistrzostwami Europy 2016 we Francji.

Ostateczny, 23-osobowy skład kadry trener Nawałka ma ogłosić 4 czerwca.

Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz Rosja zmierzy się z Arabią Saudyjską.

Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Kadra Polski na zgrupowania w Juracie i Arłamowie:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (Legia Warszawa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (US Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze).

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga).