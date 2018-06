Polska zmierzy się w grupie H z Senegalem (na stadionie Spartaka w Moskwie 19 czerwca), Kolumbią (w Kazaniu 24 czerwca) oraz Japonią (w Wołgogradzie 28 czerwca).

Terminarz mistrzostw świata w Rosji (godziny według czasu w Polsce):

14 czerwca, czwartek grupa A: Rosja - Arabia Saudyjska (Moskwa, godz. 17.00)

15 czerwca, piątek grupa A: Egipt - Urugwaj (Jekaterynburg, 14.00) grupa B: Maroko - Iran (Sankt Petersburg, 17.00) grupa B: Portugalia - Hiszpania (Soczi, 20.00)

16 czerwca, sobota grupa C: Francja - Australia (Kazań, 12.00) grupa D: Argentyna - Islandia (Moskwa, 15.00) grupa C: Peru - Dania (Sarańsk, 18.00) grupa D: Chorwacja - Nigeria (Kaliningrad, 21.00)

17 czerwca, niedziela grupa E: Kostaryka - Serbia (Samara, 14.00) grupa F: Niemcy - Meksyk (Moskwa, 17.00) grupa E: Brazylia - Szwajcaria (Rostów nad Donem, 20.00)

18 czerwca, poniedziałek grupa F: Szwecja - Korea Płd. (Niżny Nowogród, 14.00) grupa G: Belgia - Panama (Soczi, 17.00) grupa G: Tunezja - Anglia (Wołgograd, 20.00)

19 czerwca, wtorek grupa H: Kolumbia - Japonia (Sarańsk, 14.00) grupa H: Polska - Senegal (Moskwa, 17.00) grupa A: Rosja - Egipt (Sankt Petersburg, 20.00)

20 czerwca, środa grupa B: Portugalia - Maroko (Moskwa, 14.00) grupa A: Urugwaj - Arabia Saudyjska (Rostów nad Donem, 17.00) grupa B: Iran - Hiszpania (Kazań, 20.00)

21 czerwca, czwartek grupa C: Dania - Australia (Samara, 14.00) grupa C: Francja - Peru (Jekaterynburg, 17.00) grupa D: Argentyna - Chorwacja (Niżny Nowogród, 20.00)

22 czerwca, piątek grupa E: Brazylia - Kostaryka (Sankt Petersburg, 14.00) grupa D: Nigeria - Islandia (Wołgograd, 17.00) grupa E: Serbia - Szwajcaria (Kaliningrad, 20.00)

23 czerwca, sobota grupa G: Belgia - Tunezja (Moskwa, 14.00) grupa F: Korea Płd. - Meksyk (Rostów nad Donem, 17.00) grupa F: Niemcy - Szwecja (Soczi, 20.00)

24 czerwca, niedziela grupa G: Anglia - Panama (Niżny Nowogród, 14.00) grupa H: Japonia - Senegal (Jekaterynburg, 17.00) grupa H: Polska - Kolumbia (Kazań, 20.00)

25 czerwca, poniedziałek grupa A: Urugwaj - Rosja (Samara, 16.00) grupa A: Arabia Saudyjska - Egipt (Wołgograd, 16.00) grupa B: Hiszpania - Maroko (Kaliningrad, 20.00) grupa B: Iran - Portugalia (Sarańsk, 20.00)

26 czerwca, wtorek grupa C: Dania - Francja (Moskwa, 16.00) grupa C: Australia - Peru (Soczi, 16.00) grupa D: Islandia - Chorwacja (Rostów nad Donem, 20.00) grupa D: Nigeria - Argentyna (Sankt Petersburg, 20.00)

27 czerwca, środa grupa F: Meksyk - Szwecja (Jekaterynburg, 16.00) grupa F: Korea Płd. - Niemcy (Kazań, 16.00) grupa E: Serbia - Brazylia (Moskwa, 20.00) grupa E: Szwajcaria - Kostaryka (Niżny Nowogród, 20.00)

28 czerwca, czwartek grupa H: Senegal - Kolumbia (Samara, 16.00) grupa H: Japonia - Polska (Wołgograd, 16.00) grupa G: Anglia - Belgia (Kaliningrad, 20.00) grupa G: Panama - Tunezja (Sarańsk, 20.00)

30 czerwca, sobota 1/8 finału: 1. w grupie C - 2. w grupie D (Kazań, 16.00) 1/8 finału: 1. w grupie A - 2. w grupie B (Soczi, 20.00)

1 lipca, niedziela 1/8 finału: 1. w grupie B - 2. w grupie A (Moskwa, 16.00) 1/8 finału: 1. w grupie D - 2. w grupie C (Niżny Nowogród, 20.00)

2 lipca, poniedziałek 1/8 finału: 1. w grupie E - 2. w grupie F (Samara, 16.00) 1/8 finału: 1. w grupie G - 2. w grupie H (Rostów nad Donem, 20.00)

3 lipca, wtorek 1/8 finału: 1. w grupie F - 2. w grupie E (Sankt Petersburg, 16.00) 1/8 finału: 1. w grupie H - 2. w grupie G (Moskwa, 20.00)

6 lipca, piątek 1/4 finału (I): zwycięzca A1-B2 - zwycięzca C1-D2 (Niżny Nowogród, 16.00) 1/4 finału (II): zwycięzca E1-F2 - zwycięzca G1-H2 (Kazań, 20.00)

7 lipca, sobota 1/4 finału (III): zwycięzca F1-E2 - zwycięzca H1-G2 (Samara, 16.00) 1/4 finału (IV): zwycięzca B1-A2 - zwycięzca D1-C2 (Soczi, 20.00)

10 lipca, wtorek półfinał: zwycięzca meczu I - zwycięzca meczu II (Sankt Petersburg, 20.00)

11 lipca, środa półfinał: zwycięzca meczu III - zwycięzca meczu IV (Moskwa, 20.00)

14 lipca, sobota mecz o 3. miejsce (Sankt Petersburg, 16.00)

15 lipca, niedziela finał (Moskwa, 17.00)