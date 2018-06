Kiedy trofeum przyznawane triumfatorom mundialu pojawiło się w kraju jako atrakcja turystyczna dla kibiców, prezydent Macky Sall zwrócił się do selekcjonera: "Czuję się teraz jak mistrz i mam nadzieję znów się tak poczuć. To powinno się udać całkiem niedługo".

W 2002 roku w swoim debiucie Senegal awansował do ćwierćfinału. Wówczas kapitanem był obecny trener reprezentacji. Tylko dwóm innym afrykańskim krajom udało się zajść tak daleko - Kamerunowi w 1990 roku i Ghanie 20 lat później.

W swoim pierwszym meczu turnieju w Korei Płd. i Japonii Senegal niespodziewanie pokonał broniącą tytułu Francję 1:0. Następnego dnia ogłoszono w kraju święto narodowe.

Wówczas większość piłkarzy na co dzień grała właśnie we francuskiej ekstraklasie, podczas gdy niektórzy z obecnych kadrowiczów są ważnymi punktami drużyn z całej Europy.

Największą gwiazdą jest bez wątpienia pomocnik Liverpoolu Sadio Mane. Wraz z Brazylijczykiem Roberto Firmino i Egpicjaninem Mohamedem Salahem stworzył efektownie i skutecznie grające trio, które zdobyło 57 z 84 ligowych goli Liverpoolu w tym sezonie (Senegalczyk uzyskał 10) oraz 29 z 40 w Champions League. Mane miał w tych rozgrywkach dziewięć trafień, ale dorobek może poprawić 26 maja w finale z Realem Madryt w Kijowie.

Niemal do samego końca w walce o tytuł mistrzowski we Włoszech liczyło się Napoli, a duży był w tym udział Kalidou Koulibaly'ego. Masywny środkowy obrońca jest klubowym kolegą Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Ostatecznie neapolitańczycy zakończyli sezon na drugim miejscu, ustępując tylko Juventusowi Turyn.

Innym ważnym ogniwem senegalskiej drużyny narodowej jest skrzydłowy Keita Balde, występujący na co dzień w jednym klubie z Kamilem Glikiem - AS Monaco.

Drużyna Cisse może mieć za to problem z bramkarzami. Na początku eliminacji regularnie grał urodzony we Francji Abdoulaye Diallo. Piłkarz Rennes, który zwykle ogląda jednak najważniejsze mecze z ławki rezerwowych, później doznał kontuzji i zastąpił go Khadim N'Diaye. To jeden z nielicznych kadrowiczów, którzy na co dzień występują w Afryce - jest zawodnikiem Horoya AC w Gwinei.

Trzeci z bramkarzy Alfred Gomis wystąpił w większości ligowych spotkań w barwach SPAL Ferrara we włoskiej ekstraklasie.

Senegal rozpocznie udział w MŚ meczem z Polską 19 czerwca w Moskwie. Pięć dni później zmierzy się z Japonią, a z Kolumbią zagra 28 czerwca.

Senegal: liczba ludności: ok. 15,4 mln powierzchnia: ok. 196,7 tys. km kwadratowych rok założenia federacji: 1960 dołączenie do FIFA: 1964 prezes związku: Augustin Senghor miejsce w rankingu FIFA: 28. (stan na 17 maja 2018) udział w MŚ: po raz drugi największe sukcesy: ćwierćfinał (2002) trener: Aliou Cisse najwięcej występów w reprezentacji: Henri Camara - 99 najwięcej bramek w reprezentacji: Henri Camara - 31